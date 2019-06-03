廖麗靜(右2)與四個女兒一同出席丈夫身後的紀念油畫個展。（謝瓊雲攝）

廖麗靜(左)含淚望丈夫廖健一的畫作與畫像，仍忍不住數度淚崩。（謝瓊雲攝）

廖麗靜嫁給口足畫家廖健一32年，即使丈夫全身癱瘓仍不離不棄，夫妻倆堅定情感令全場動容。（謝瓊雲攝）

彰化縣54歲口足畫家廖健一，今年3月因腦出血緊急住院後病況惡化，病塌前他表達捐出器官和辦個人畫展心願即撒手人寰，3日彰基為他舉辦紀念油畫個展完成生前遺願，並邀請遺孀廖麗靜和4千金出席，感謝她們無私同意器捐、遺愛人間。

廖健一原本經營電鍍工廠，1993年一場意外傷及第4、5節頸椎，全身癱瘓的他躺在床上鬱鬱寡歡，妻子不離不棄、做手工苦撐家計，直到2003年加入彰化縣脊髓損傷重建協會學口繪才終於重新找到人生寄託與自我價值。

廖健一在口足繪畫班中跟著畫家趙宗宋習畫多年，在藝術的世界裡忘卻病痛與失志挫折，也常與其他口足畫家開畫展、賣畫籌建「脊新家園」；不料造化弄人，正在籌備個人畫展的他，3月時突然因腦溢血再度倒下。

廖麗靜提起往事，數度落淚，她說當年原本要遷廠至泰國，勞保退保後卻在搬運機械時不慎遭重壓，4個女兒最大才9歲、最小才出生8個月，還有龐大的百萬醫療費；還好女兒們都很貼心，陪著她一起咬牙撐過來。

頻頻拭淚的她說，丈夫在病中仍心繫畫展，病情卻急轉直下，很不樂觀；由於夫妻倆接觸慈濟後對器官捐贈觀念很認同，她與女兒們討論後，同意捐出丈夫的肝、腎、眼角膜與腹內血管等器官，幫助等候移植的病患重獲新生。

(中時 )