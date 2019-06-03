百年歷史的嘉義客運，股權出售給高雄客運，5月已經嘉義市監理站申請獲准變更負責人及董監事，但目前嘉義客運100多名員工、百餘台車輛仍照常營運，市監理站長林文華說，嘉義客運名稱及路線沒有變。

嘉義監理所嘉義市監理站長林文華說，嘉義客運經營權原是4大家族所有，今年4月開股東會，將大部分股權賣給高雄客運，4月底向經濟部中部辦公室申請變更股權事宜，5月初向該監理站申請變更負責人為鍾育霖及董監事成員，都是高雄客運的人員。

嘉義客運經理蔡政哲說，嘉客現有百餘名員工及百餘部車輛，都沒有變動，正常營運，高雄客運有派員協助營運，乘客權益不受影響。

維基百科記載嘉義客運的前身是「嘉義乘合自動車株式會社」，是歷經日本政府及光復後國民政府整合嘉義自動車株式會社、大同自動車株式會社、東石自動車株式會社、合興自動車株式會社等4家公司及嘉義地方振興協會經營的市公車，合併組成的客運公司。

(中時 )