打造「因地制宜」的長照文化健康站，台東縣政府向原住民委員會爭取前瞻計畫補助1億7000萬元， 另外，縣府也77個文健站中，挑出6個亮點示範站，將空間做更好的規畫，並設置適能器材，提供原鄉部落長輩們舒適的活動環境，成為原鄉文化健康照顧的里程碑。

縣長饒慶鈴表示，縣府在各個鄉鎮和部落推動建置文化健康站，目前全台東縣已經有77個文健站，是全國文健站站數最多的縣市，由於辦理績效不錯，縣府原民處持續努力爭取，今年將增加到90個站，除了量的增加以外，質的方面也要提升，以服務更多的部落長輩。

縣府在伊濘、巴布麓、桃源、振興、南興、大俱來等6個亮點，以在地部落的文化特色做為核心，將空間做更好的設計規畫， 並爭取花東基金經費設置APP，為老人家做基本體能檢測。

縣長饒慶鈴感謝原民會的協助，她說，縣府也向原民會提報前瞻計畫補助經費核定1億7000餘萬元，將做為建構部落多層次服務體系，打造「因地制宜」的長期照顧文化健康站。

(中時 )