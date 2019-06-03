惠宇建設總經理顏定滄推動共享，連社區的鍋碗瓢盆椅子都可出借，以行動力投入環保與共享理念。。（盧金足攝）

台中市寸土寸金，社區分享綠意利人利已，不蓋圍牆，開放民眾進來休憩，建商以友善鄰里獲認同。（盧金足攝）

建築物綠化帶動風潮，惠宇建設總經理顏定滄3日表示，生態自然將成為建築主流，台灣人要蓋自己風格的建築，生活融入生態是王道，新落成的「惠宇五十七間堂」，依他多年興建的建案，各個中庭花園有不一樣的設計與規畫，但共同語言就是「自然」，住在花草樹木還有親水空間的環境，享受生活的自在。

顏定滄說，生態建築聽起來很抽象，但具體落實在建築中，就是真正的讓樹木落地生根，鳥來了，風也吹起森林的呼吸，而且庭院中的湖水，水意帶來的消暑，減少地球暖化酷暑，從生活中降低環保壓力。

有錢人居住的豪宅，大都管理森嚴，外人難以靠近，但惠宇建設興建的建案打破獨享，而是大力推動共享，在庭園中營造山勢與泉水，還有多年來在樹木銀行培養的台灣原生種大小喬木，五葉松、梅花、櫸木、竹柏、青楓、光臘樹、竹林、大小喬木扶疏錯落其間，每一個角度都是一幅畫。

「開放給社區街坊鄰居共享，居民可以隨意走進森林！」顏定滄認為，人與自然共生共享、友善鄰里的設計理念，在惠宇多個建案達到敦親睦鄰的好口碑，鄰里生態自然串接，一座公園開放後，為周遭帶來好情誼，提升區域房地行情。

顏定滄說，居住的房子，可以達到金錢所買不到的身心靈感受，勍像生活在「惠宇五十七間堂」不是虛擬實境，而是居家實景，住戶可以在大廳空間放鬆心情，禪境般的庭園引景入室，全天候不一樣的天光和風向，有如蓋在森林裡的建築，就是惠宇給社區最好的禮物。

惠宇建設共享的理念，除了在建築設計之外，也落實社區生活，顏定滄指出，要蓋出住戶需要的房子，要了解客戶生活需求，多年來累積客戶意見，早實現目前最夯的「大數據」，逐一分析住戶需求，就是所謂的市場需求，房子有人買，符合住戶想住的理想房子。

他也以自己的生活經驗，規畫惠宇社區內共享理念，包括交屋時提供多部共享共用腳踏車，便於住戶運動休閒及採買、都市房子不可能空間很充裕，減少不常用傢俱及餐具採買，交屋特別提供數拾套中西合併餐具供住戶借用，提供賞心悅目的餐桌布置顧問服務，足感心的社區服務，社區有如家裡溫暖的公共設施利用率，比一般富麗堂皇的宴會廳使用率還要高。

(中時 )