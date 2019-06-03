金酒廈門分公司與天福集團簽署戰略合作意向書。（縣府提供）

金門縣政府交流訪問團拜會漳州市政府。（縣府提供）

金門縣政府交流訪問團拜會漳州市政府之一。（縣府提供）

楊鎮浯縣長（左二）與漳州市委書記邵玉龍（右二）、漳州市長劉遠（右一）會談。（縣府提供）

楊鎮浯縣長（左二）與廈門市委書記胡昌升（右二）、廈門市長莊稼漢（右一）會談。（縣府提供）

金門縣長楊鎮浯率團赴大陸展開為期5天的訪問之旅，在完成今（3）日的福建漳州、廈門「一日雙城」行程後，明天將前往北京爭取更多惠金政策，期待打造具未來性的「金廈漳共同生活圈」，做為兩岸城市交流和共榮發展的示範。

楊鎮浯是在2日下午率團赴陸交流訪問，隨行有金酒公司董事長李增財、行政處長陳祥麟、財政處長孫國智、觀光處長丁健剛、金酒廈門分公司董事長楊應雄、建設處副處長文水成、工策會副總幹事吳伯揚等人。

楊鎮浯今日上午拜會漳州市政府，並與漳州市委書記邵玉龍會談，2人一致表示，近年漳金兩地在宗教與宗族交流非常頻繁，期盼未來持續常來常往，親上加親，兩地人民情誼和飄香兩岸的金門高粱酒一樣長長久久。

楊鎮浯一行並在福建省台港澳辦與漳州市領導陪同下，赴漳州市漳浦縣共同見證金酒公司與天福集團戰略合作簽約儀式，雙方共同開發6項酒品，首筆訂單預計於中秋前夕在天福集團轄下1200家門市上架銷售。

下午，楊鎮浯一行轉往廈門市政府交流座談，並與首次見面的廈門市委書記胡昌升在「兩門」既有的交流基礎下，就通水、通電、通氣和通橋的「新四通」議題，以及金門鄉親高度關注的海漂垃圾與生活垃圾、金廈旅遊與金門生鮮牛肉銷陸等事項，取得短、中、長期合作方向的初步共識。

楊鎮浯強調，金廈「兩門」淵源深厚，推動19年的「小三通」已在日前突破2000萬人次，且今年大陸居民來金門旅遊也較去年同期成長逾30％，期待未來兩門能夠持續攜手合作，打造兩岸城市交流的楷模與典範。

楊鎮浯明（4）日上午率團前往北京，3天2夜的行程中將拜會大陸國台辦、北京市台辦與全國台灣同胞投資企業聯誼會，積極爭取陸方開放更多的惠金政策，協助推動金門經貿與旅遊發展，解決金門地方民生問題。

(中時 )