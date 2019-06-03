針對中美貿易大戰對台影響，擬參選總統的郭台銘舉行記者會，敬告蔡英文總統不要在沉浸在盲目的樂觀中，並呼籲即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲。記者會中細節看在民進黨前立委林濁水眼中，他認為郭董「慌了」，直批「這算是那一門子的候選人？」

民進黨前立委林濁水在臉書指出，他聽完郭台銘記者會錄影，感想是：一直到上個月底，郭都信心滿滿地告訴大家，中美貿易戰大戰不必怕，有我郭台銘在。大家現在就等他記者會中告訴大家方向在那裏。

所以，當記者會中郭董只有一個答案：蔡總統沒開國安會議，蔡總統沒有方案。而且記者問郭的答案呢？郭居然說，「我不是總統。」

林濁水質問，「候選人不是靠提方案爭取選票的嗎？」郭董竟然回答「我不是總統」。讓林濁水看出郭董沒有準備好，直批郭董「這算是那一門子的候選人？」

林濁水認為郭董記者會中「真正只說了一句『我慌了』。」

(中時電子報)