茂林國家風景區管理處前處長許正雄2015年被指控收取廠商5％標案回扣金，還接受招待喝花酒、養小三，一審因事證不足被判無罪，二審法官掌握許正雄收賄25萬元有利事證，3日依經辦公用工程收回扣罪，逆轉重判10年2月有期徒刑徒刑並褫奪公權5年以示懲戒，全案可再上訴。

事發後，許正雄已調任交通部觀光局旅遊組技正迄今。據調查，許正雄自2011年9月間起擔任交通部觀光局茂林國家風景區管理處長期間，竟向投標「公共工程委託設計監造服務標案」的建築師事務所劉姓廠商，表示經濟有壓力，能讓其得標，但事後需給付得標金額5％作為回饋金。

許正雄利用自身擔任評審委員之便，陸續讓劉男得標4項工程。一審時，許正雄承認與劉男私下見面5次，純聊公事。但劉男卻以存摺為證據，表示兩人見面後、均會提款5萬元作為回饋金，並交付給許正雄。一審法官認為存摺無法證明金錢流向，判許正雄無罪。

二審法官卻採信劉男說法，指稱兩人多半約在理容院內私會，見面5次並交付25萬元回饋金給許正雄。法官認為，許正雄身為處長不潔身自愛，多次收賄卻不認罪，最後重判其10年2月，褫奪公權5年，可再上訴。

(中時 )