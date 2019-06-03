美國總統川普星期一抵達英國倫敦，將展開為期三天的訪問，然而他還沒降落在倫敦時，就在飛機上以推特猛烈抨擊倫敦市長薩迪克‧可汗(Sadiq Khan)，稱這位市長表現的很差，是個冷冰冰的失敗者(stone-cold loser )。

路透社報導， 川普造訪英國，原本是一次加强美英兩國關係的儀式訪問，正逢英國脫歐紛爭不可開交之際，美英兩國的互動更顯重要，然而訪問還沒開始，川普與倫敦市長可汗的口水戰就已火花四射。

可汗是在一篇專欄中，發表對川普的批評，他說即將造訪英國的川普，不配享有紅地毯禮遇，因為川普的言行「將自由民主帶到極右翼，是日益嚴重的全球威脅之一」，他還將川普與20世紀的法西斯主義者進行了比較。

川普立即以推特回應，表示可汗市長「是一個冰冷的失敗者，他應該專注於倫敦的犯罪，而不是我。」川普譏諷的是2017年6月發生的倫敦橋襲擊案。

然而，兩人的口水戰已連續好幾年，2016年5月，可汗批評川普對於伊斯蘭教的看法是無知的，川普立即回應「倫敦市長應先進行智商測試」。到了2018年，川普訪問倫敦期間，倫敦抗議譏笑川普幼稚無知，做了「川普寶寶」的巨大氣球。然而倫敦博物館(Museum of London)決定收藏川普寶寶氣球，成為博物館的展品。

倫敦博物館決定收藏2018年抗議川普造訪用的「川普寶寶氣球」。(圖/美聯社)

在6月3日至5日的訪問期間，川普將將接受英國皇室的盛情接待，與伊麗莎白女王共進午餐和正式晚宴，與查爾斯王子喝下午茶，以及參觀西敏寺，見證英國王室加冕地的一千年歷史。

(中時電子報)