惠宇建設認為，蓋好房子，不是讓城市裡多了棟新案，而是多一種更美好的生活方式。（盧金足攝）

台中市七期坐擁2萬6000坪文心森林公園的建案，不只環境優勢，土地稀有性，讓建商推案常常未演先轟動。

惠宇建設在正七期大墩七街這塊土地，近年來成為詢問度超熱門的基地，也有附近幾棟大樓的住戶關心，不少久住五期想移往文心森林公園周遭的民眾，連住在國美館生活圈，也心進住文心森林公園。

惠宇建設總經理顏定滄表示，大墩七街基地歷經二十幾次的翻案調整設計，決定推出80坪、100坪產品規畫，回歸生活居住空間的重心。

「蓋好房子，不是讓城市裡多了棟新案，而是多一種更美好的生活方式！」深耕台中45年的惠宇建設強調，台中市豪宅密度高的七期不缺豪宅，但缺少一種嶄新的生活型態，惠宇大墩七街新案，考量過各種台灣豪宅的設計邏輯，過程中多次翻案再翻案，出發再出發，在建築坪數、生活方式、公設規畫、林園意境等反覆琢磨。

顏定滄希望從建築中落實與人共好、積極與環境共榮，惠宇對大墩七街新建案，凸顯「帝氣‧貴氣‧福氣」三種大氣泱泱，定調更高端的生活品味、找出幸福的感動點，已吸引很多客源詢問。

(中時 )