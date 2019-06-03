桃園市長鄭文燦3日出席桃園市中國大陸台商端午節座談聯誼，邀集兩岸事務小組顧問、委員和近60名台商。鄭文燦指出，桃園擴增建立研發中心、高階生產基地是台商優先選擇桃園的主因，桃園市政府也和經濟部成立台商回流小組，解決五缺問題，讓返鄉投資、尋地更順利。

鄭文燦說，市府成立「台商回流小組」，以台商需求為導向，提供客製化單一窗口，並配合推動「歡迎台商回台投資行動方案」滿足用地需求、穩定供應水電、提供稅務專屬服務、協助快速融資、充裕產業人力五大策略推動整合。他也提到桃園擁32個工業區，包含航空運輸、工業、製造業、物流業、物聯網生產鏈，產值年約新台幣3兆元，位居全國第一。在人才育成上，桃園轄內有17所大專院校，蓄積桃園產業人才資源。

桃園市府秘書處長顏子傑說，兩岸城市交流上從未間斷，促進兩岸共好共榮。桃園市府擔任與台商聯誼會聯繫窗口當仁不讓，歡迎陸委會、海基會多多指定桃園，作為三節聯誼活動地點。

(中時 )