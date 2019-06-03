抵達雪梨港的中國海軍軍艦。（取自環球網，圖片來源：澳洲天空新聞）

澳洲雪梨當地時間3日，三艘大陸海軍艦艇抵達澳洲雪梨港，進行為期4天的中途停留。

美國有線電視新聞網（CNN）引用澳洲「7 News」的報導指出，3日上午大陸海軍的一艘補給艦、一艘護衛艦，以及一艘兩棲船塢登陸艦停靠在澳洲花園島海軍基地。

澳洲政府並未公開宣佈中國軍艦訪澳一事。CNN引用澳洲SBS電視台的報導，澳洲總理莫里森在所羅門群島向媒體記者指出，「澳海軍艦艇之前已訪問過中國。這是一個互訪計畫，進一步證明我們（澳中）之間的關係。」

(旺報 )