陸三艘軍艦「突然訪問」雪梨港 澳總理：是回訪 20:242019/06/03 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 抵達雪梨港的中國海軍軍艦。（取自環球網，圖片來源：澳洲天空新聞） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 抵達雪梨港的中國海軍軍艦。（取自環球網，圖片來源：澳洲天空新聞） 澳洲雪梨當地時間3日，三艘大陸海軍艦艇抵達澳洲雪梨港，進行為期4天的中途停留。 美國有線電視新聞網（CNN）引用澳洲「7 News」的報導指出，3日上午大陸海軍的一艘補給艦、一艘護衛艦，以及一艘兩棲船塢登陸艦停靠在澳洲花園島海軍基地。 澳洲政府並未公開宣佈中國軍艦訪澳一事。CNN引用澳洲SBS電視台的報導，澳洲總理莫里森在所羅門群島向媒體記者指出，「澳海軍艦艇之前已訪問過中國。這是一個互訪計畫，進一步證明我們（澳中）之間的關係。」 (旺報 ) #澳洲 #海軍 #軍艦 #澳洲雪梨 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 解放軍300艘軍艦 直逼美軍 04:092019/05/30 焦點新聞 大陸須嚴肅看待失業問題 04:102019/05/30 時論廣場 台人最愛去哪國 泰越大黑馬 04:092019/05/31 財經要聞 農委會持續落實非洲豬瘟防疫及輔導 13:212019/05/31 財經 美拉攏台 學者：對陸崛起恐慌 04:092019/06/02 焦點新聞 阻兩岸民間交流惹眾怒 04:092019/06/02 論壇廣場 多省停產 大陸水泥價格看漲 04:092019/06/02 全球財經 澳洲央行 料降息1碼 04:092019/06/02 財經要聞 降低美國打台灣牌的合理性 04:102019/06/03 論壇廣場 陸3艘軍艦現身雪梨 澳政府稱早知情 12:372019/06/03 國際 軍事熱門新聞 中共殲20加速量產 陸媒：明年總量將破百架 - 軍事 總統府侍衛長異動 內定柳惠千升任 - 軍事 - 中時 陸三艘軍艦「突然訪問」雪梨港 澳總理：是回訪 - 軍事 - 旺報 漁船拍攝軍艦給獎金？ 專家：容易惹麻煩 - 軍事 美高超音速武器原型出爐 預計2023年服役 - 戰略 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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