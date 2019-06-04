鳳梨冰沙採用熬煮2小時的新鮮鳳梨加冰塊打成冰沙，並淋上一層百香果，能吃到酸酸甜甜味道。（林雅惠攝）

火龍果冰沙是新鮮火龍果加煉乳冰塊打成冰沙，能吃到火龍果及煉乳香味。（林雅惠攝）

香蕉巧克力冰沙是混和香蕉、煉乳及巧克力製成，吃起來有濃濃巧克力和香蕉味。（林雅惠攝）

東東水果行販售的冰沙採用新鮮水果製成，讓民眾消暑外，也能掌握健康原則。（林雅惠攝）

東東水果行位於旗山老街火車站後方，老闆郭東東迎合消費者需求，在水果行旁設立冰果室。（林雅惠攝）

炎熱夏季許多人就想吃冰來消暑，但既想吃到美味健康又能感受清涼，水果冰沙是最適合不過，位於旗山老街火車站後方的東東水果行販售各種新鮮水果，老闆郭東東迎合消費者需求，在水果行旁設立冰果室，所販售的冰沙採用新鮮水果製成，讓民眾消暑外，也能掌握健康原則。

東東水果行的冰沙有芒果、鳳梨、火龍果及香蕉巧克力冰沙四種口味，郭東東說，有些人喜愛純喝瞬間解渴消暑的飲品，有人則愛吃得到果肉的冰沙，因此她研發出飲品類及有造型的冰沙二大類。

郭東東表示，飲品類冰沙及造型冰沙作法雷同，只不過造型冰沙在上層擺放水果拼盤，讓

消費者喝冰沙前先吃水果，由於皆是新鮮水果製成現做現賣，不僅消暑，也能吃到美味、健康。

郭東東說，芒果冰沙採用枋山熟成愛文加煉乳冰塊打成冰沙，喝起來有芒果清香味；鳳梨冰沙採用熬煮2小時的新鮮鳳梨加冰塊打成冰沙，並淋上一層百香果，喝起來酸酸甜甜。

火龍果冰沙則是新鮮火龍果加煉乳冰塊打成冰沙，能喝到火龍果及煉乳香味；香蕉巧克力冰沙是混和香蕉、煉乳及巧克力製成，喝起來有濃濃巧克力和香蕉味。另造型冰沙滿足不同消費者需求外，也提供了不同的視覺享受。

店名：東東水果行

地址：旗山區中山南街一巷19號（火車站後 方）

價格：芒果、鳳梨、火龍果及香蕉巧克力冰 沙皆45元；另有造型皆55元

營業時間：早上10點到晚上8點

電話：07–6622272

休假日：全年無休

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