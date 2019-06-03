正在英國進行國事訪問的美國總統川普，3日不忘發推文評論陸美貿易糾紛。他指中國大陸正補貼其產品，以便繼續在美國銷售；同一時間許多公司為了避免支付關稅，正離開大陸前往包括美國在內的其他國家。

川普在推特上寫道：「為免支付關稅，許多公司離開中國前往包括美國在內的其他國家。成本和通膨均沒有明顯增加，但美國正取得數十億美元！」也有網友挪揄川普，他和英國首相梅伊的會面是否太悶，因此才會有空發布推文。

(中時 )