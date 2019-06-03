川普訪英 不忘發文批陸補貼產品銷往美國 20:222019/06/03 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 正在英國進行國事訪問的美國總統川普，3日不忘發推文評論陸美貿易糾紛。他指中國大陸正補貼其產品，以便繼續在美國銷售；同一時間許多公司為了避免支付關稅，正離開大陸前往包括美國在內的其他國家。 川普在推特上寫道：「為免支付關稅，許多公司離開中國前往包括美國在內的其他國家。成本和通膨均沒有明顯增加，但美國正取得數十億美元！」也有網友挪揄川普，他和英國首相梅伊的會面是否太悶，因此才會有空發布推文。 (中時 ) #美國 #川普 #大陸 #中國 #關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 安倍外交給蔡政府的啟示 04:092019/05/30 論壇廣場 波頓激進 台勿下錯賭注 04:092019/05/30 論壇廣場 在美中左右逢源 安倍大考驗 04:092019/05/31 論壇廣場 英官員：梅川會將討論華為爭議 09:532019/05/31 國際 驚聞被討厭！川普怨梅根難搞 15:392019/06/01 國際 川普拚連任 18日佛州起跑 04:092019/06/02 國際大事 川普是全球金融市場最大風險 04:102019/06/03 論壇廣場 川普訪英 要拉盟友棄華為 04:102019/06/03 國際大事 防外交鬧劇！英皇室備妥秘密武器治川普 15:222019/06/03 國際 川普訪英國 先罵倫敦市長「魯蛇」 19:542019/06/03 國際 國際熱門新聞 川普訪英國 先罵倫敦市長「魯蛇」 - 國際 台灣免簽 不受影響 - 國際大事 - 中國時報 防外交鬧劇！英皇室備妥秘密武器治川普 - 國際 被勞改消失？金正恩心腹突現身 - 國際 川普訪英 不忘發文批陸補貼產品銷往美國 - 國際 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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