美高超音速武器研發超越中俄進度

美國陸軍高級將領表示，美軍高超音速武器將於明年開始進行海陸空三軍聯合測試，首次在火箭推進器上裝設高超音速滑翔體，並於2021年開始採用類似愛國者飛彈與薩德(THAAD)系統的飛彈發射器交由訓練單位實施發射操作演練，預計在2023年正式服役。

據美國《陸軍新聞網》(Army News Service)報導，負責高超音速武器項目的美國陸軍高速武器與關鍵技術辦公室主任瑟古德(Neil Thurgood)中將，日前在夏威夷檀香山舉行的太平洋陸軍研討會上表示，由美國陸海空三軍共同研發的高超音武器將在明年進行首次的三軍聯合飛行測試，此後每6月再進行一次測試，預計這項新式武器將於2023財政年度投入使用。

報導說，美國陸軍在此一聯合開發項目中負責高超音速通用滑翔體研製，這個滑翔體將同時使用在海軍與空軍的高超音速武器上。

美國陸軍高速武器與關鍵技術辦公室主任瑟古德。（圖／美國陸軍）

瑟古德表示，預計2021財年底將會把武器測試部隊進行操作演練，部隊將練習系統的指揮與控制，彈體與發射器裝卸載，操作系統類似於愛國者飛彈和終端高空防禦飛彈(THAAD)系統。然後在2022財年首次結合火箭推進器與高超音速滑翔體，由測試部隊實際進行發射試驗。

報導說，進行測試的部隊預計是陸軍的野戰砲兵旅上的多功能特遣隊，他們將接收4具類似愛國者與薩德系統的發射器，每個發射器配備2發彈體。這種發射器長約10公尺，由4輛重型戰術卡車(HEMTT)和拖曳車體載運，指揮和控制系統則為目前砲兵使用的高級野戰砲兵戰術數據系統7.0。

報導表示，鑑於中俄等實力相近的競爭對手已開發出各自的高超音速武器，美國陸軍計劃在2024財年投入約12億美元在實驗原型的基礎上量產高超音速武器。

目前美陸軍高超音速滑翔體計劃在新墨西哥州桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)進行，瑟古德說，他們的任務是把該項目從實驗室搬進工業化生產線上，主要得先完成武器原型，讓測試部隊可以先進行操作演練，測試結果提供軍方做為決策依據。

(中時電子報)