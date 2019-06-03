陳正昇宣告合歡山暗空公園即將認證的進度。（廖志晃攝）

林志穎號召大家，在觀星景點尋找外星人！（廖志晃攝）

楊瑞濱歡迎大家，到杉林溪觀星。（廖志晃攝）

南投稅務出張所的蘿西家族，也在星空季共襄盛舉。（廖志晃攝）

妮娜巧克力工坊，為觀星特製的星座巧克力。（廖志晃攝）

合歡山是東南亞最佳觀星景點，有可能成為台灣第1座國際暗空公園，因此，將於8日舉辦「南投星空季」，讓遊客透過天文望遠鏡夜觀星象、ＶＲ設備體驗白天看星星；副縣長陳正昇表示，星空季搭配春遊專案推出優惠，歡迎大家共賞夏夜星空。

南投縣政府去年向國際暗天協會，申請合歡山成為國際暗空公園，結果將於夏天揭曉，因此，陳正昇3日宣告即將認證的進度；他並表示，南投縣除了合歡山，還有杉林溪、溪頭、清境、日月潭和猴探井等觀星景點。

南投縣旅館公會理事長林志穎指出，古代的人觀星象卜吉凶，現代人對於飛碟、是否有外星人都充滿好奇，甚至有人說月球是中空的狀態，都增添大家對星空的想像，希望合歡山成為暗空公園，讓大家夜觀星月天空，在銀河中尋找答案！

杉林溪森林生態渡假園區總經理楊瑞濱表示，杉林溪沒有光害，每天晚上都有專業團隊提供觀星導覽，讓遊客透過天文望遠鏡辨別星座，歡迎體驗。

南投星空季從當天清境小瑞士花園免費入園，下午4點開始推出觀星導覽、星際舞台、暗空市集、光影塗鴉、ＶＲ觀星、銀河投影及星空俠闖關遊戲。

配合春旅補助專案，只要在6月8、9日連續住宿南投兩晚，或是持南投好玩卡至現場，即可免費兌換星空季限量野餐包；當晚住宿南投的旅客，可兌換500元的消費券，可用於縣內50家特約商店。同時舉辦「捕捉星空IG攝影比賽」，第1名獨得2萬元獎金；樂旅南投粉絲團舉辦限時答題活動，將贈送限定版紀念T恤。

(中時 )