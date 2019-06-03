伊林娛樂戲劇女神蔡淑臻與知名造型師李明川，3日一起出席雲林「YUNLIN STAR 旅遊大使我可以」報名起跑記者會，推廣雲林觀光。蔡淑臻說自己的第一部電影《練.戀.舞》就是2009年在雲林拍攝，在那住了一個月，可惜因為每天都在拍戲，沒有機會好好觀光，聽到老家在雲林虎尾的好友李明川介紹許多在地美食，以及巴洛克建築、稻草捲等文青、網紅熱門拍照景點後，她說如果有機會也可以跟男友李沛旭一起造訪。

老家在雲林虎尾的李明川與蔡淑臻一起出席雲林「YUNLIN STAR 旅遊大使我可以」報名起跑記者會。（粘耿豪攝）

她與李沛旭的8年情數月前一度爆分手危機，再被問最近關係，蔡淑臻表示：「一如往常，挺好的，也還住在一起。」至於感情是否變淡？她說，就算淡了也很正常，兩人在一起久了一定會變淡，目前就是走一步算一步，因為她沒有想要生小孩，所以也不想結婚但，也沒有分手的必要

她透露，前一天從新店爸媽家中回自己家時，疑似因冷氣房與外頭溫差太大而中暑，她頭爆痛、嘔吐還全身冒冷汗，李沛旭也很貼心幫她買運動飲料，並提醒她如果沒有好轉就要看醫生。被笑問嘔吐是否可能懷孕所致？她害羞笑回：「沒有啦，又沒有幹嘛。」

之前她與男友平均半年就會出國旅行一次，這兩、三年礙於腳傷行動不便，便很少出國，上次出國已經是一年多前，她偷偷訂機票去馬來西亞，想給在當地拍戲的李沛旭驚喜，抵達目的後，他正在吃麵食，她便拉張椅子默默坐旁邊，以為他會受到驚嚇，沒想到他竟然老神在在，一臉「我就知道妳會來」的表情，害她很沒成就感，心想「你也不演一下」。那次她在馬來西亞在百貨公司走沒幾步路，肌肉就很緊很痛，必須當眾拉筋，還引來警衛側目，這也讓她發現傷還沒痊癒前不宜出國。

她日前才說腳傷好了後要出國，被問到現在旅遊出國有伴嗎？她說：「有，沛旭啊！旅遊通常都我規畫，他當苦力，有些地方沒人扛行李走不了，2年前我們去長灘島，要搭螃蟹船，在那邊真的不好走，需要一個扛行李的。」

雲林縣長張麗善與蔡淑臻出席雲林「YUNLIN STAR 旅遊大使我可以」報名起跑記者會。（粘耿豪攝）

李明川的爸媽分別是雲林虎尾、西螺人，小時候每年新年或寒暑假都會雲林老家，他說以前回老家只有一家客運可以搭真的很不方便，自從高鐵開通後，交通變得很方便，蒜頭面膜、虎尾毛巾是他超推薦的伴手禮。他也笑說雲林鄉親超挺他，有次回虎尾做美妝講座活動，當時所有親戚都跑來看他，還燃放鞭炮，就連他第一本新書出版，當時書有在超商上架，結果第一周全台雲林賣最好，因為親戚們超捧場，後來還不斷追加、補貨。

雲林「YUNLIN STAR 旅遊大使我可以」活動報名網址：https：／／feversocial.com／yunlinstar／9802

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