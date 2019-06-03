杜詩梅與小12歲的老公莊植蘢在花蓮東大門夜市開海鮮碳烤店，3日凌晨夜市突然發生大火，原本店已打烊離開的夫妻倆一接到消息，緊急衝回現場搶救，她老公依消防隊指示，趕緊到店內搬出瓦斯，搬完自家的還幫忙別的店家，以免火勢蔓延造成更大災情。杜詩梅因腳扭傷無法亂跑，便在現場開直播報告災情，順便向親友報平安。

杜詩梅表示，當她凌晨與老公回到現場時，因已斷電，鐵捲門拉不開，只能以人力拉出隙縫，人先進去搬出瓦斯桶，接著再搶救養著龍蝦、明蝦等高檔海鮮的大魚缸，然後把這些海鮮「寄宿」到友人家，最慘的是，為迎接即將到來的端午節連假，店裡剛訂了大量冷凍海鮮，截至3日中午還有80％沒處理好，損失暫難估算。

而杜詩梅的老公在確認自己的店狀況ok後，也在現場協助救援，她開直播時看到老公一直在警方封鎖線外搬瓦斯桶，看到老公一直靠近火，她超緊張的，後來發現婆婆也上線看她直播，還跟婆婆喊話：「您可以叫他回來嗎？」

杜詩梅表示，原本聽說為了鑑定起火點，以及釐清火災責任，整個夜市可能必須持續斷電停業一兩週，她還和老公研究這段時間是否要改做到府服務做外燴，或者另租發電機、照明設備來營業，但因太多攤商抗議，擔心那麼多食材怎麼辦，因此據悉3日晚上已開始搶修供電設備，最快明天就會恢復正常營業。

(中時 )