去年，美國軍方文件顯示，經過十多年的研究開發，以及超過5億美元投資的電磁軌道炮(Railgun)，因效能不如預期而結束研究。然而，也許受到中國大陸將電磁砲原型安裝到軍艦的刺激，美國海軍也要將電磁砲安裝到軍艦上，這無疑是對原本陷入困境的電磁武器系統，一劑重要強心針。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，西雅圖時報透露，美國海軍最新的「西北訓練和測試草案補充環境影響評估」（NWTT EIS / OEIS），提到「動能武器水面艦艇測試」，並且將會發射爆炸性與非爆炸性的兩種射彈，模擬對付空中或海上的目標使用的不同彈種。雖然文件沒有提到電磁砲的型號與研發單位，然而要是該文件為真，這將是美國海軍電磁炮的第一次實裝在軍艦上。

與傳統火砲不同，電磁軌道炮是使用電磁能量，而非爆炸性火藥推進射彈，射擊初速可達到音速的6到7倍，又因沒有火藥，所以彈藥庫會比傳統砲彈來的安全，加上極高的動能，電磁砲也有防空攔截，擊落敵方飛彈的能力。

美國不是唯一研發這項技術的國家，另一個明顯的競爭對手是中國大陸，並且他們已經成功將電磁砲裝備到「海洋山」號戰車登陸艦上，據信已進行一些初步的海上試驗。目前還不清楚大陸的電磁炮研發走了多遠，但顯然競爭仍在繼續。中國大陸的媒體在1月份自豪地宣稱「中國大陸海軍電磁武器已超越其他國家，成為世界領先者。」

美國軍方其實研發的較早，也達成了連續射擊的試驗，原本計畫在2016年安裝在軍艦上，測試艦都準備好了，將是先鋒級(Spearhead class)雙體運輸艦的特蘭頓號(USNS Trenton)，但是僅止於預備階段。一年後(2017年)，美國軍方媒體「任務與目的」(Task＆Purpose)報導，五角大廈正在考慮終止發展電磁砲，將把資金重新分配給其他項目，原因與朱瓦特級大型驅逐艦(Zumwalts class)數量過少有關。

最適合安裝電磁砲的是朱瓦特級驅逐艦，但該型艦只有3艘。(圖/洛克希德馬丁)

據報導，電磁炮有兩個主要問題，一個是耗電，一個是所需體積體積，在原本的方案中，排水量1萬5千頓的朱瓦特級驅逐艦，最符合電磁砲的軍艦，然而原本計畫建造30多艘，被刪減到只剩下3艘，電磁砲無處可依，也就停止研發。

更重要的是，電磁砲的的耐用程度並不清楚，每次射擊都會逐漸耗損。在最初時期，電磁砲只能射擊數十次，就需要更換零件，到了2014年有了進步，射擊400次才需要換零件，但是即使如此，耐用度仍然與傳統大砲來的差，由於研究已停止，尚不知能否再延長使用壽命。

如今，由於美國和中國大陸之間出現了軍備競爭，特別是中國大陸在該領域上似乎略超前美國，因此美國海軍有重啟電磁砲研究的壓力。

(中時電子報)