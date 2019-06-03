起底！綠議員李喬如 過去提這點子…陳菊聽了秒打臉（影/中天新聞）

高雄市議會市政總質詢最後一天，民進黨議員輪番猛轟。民進黨議員李喬如，高分貝質問韓國瑜，還不停挑釁，不只韓國瑜動怒，連個性溫和的李四川都罕見動怒回嗆。反問議員李喬如，過去都質詢民進黨市長哪些事情呢？回顧2012年李喬如的質詢，對當時的高雄市長陳菊，談起少子化問題，但是李喬如的提議卻讓全場驚呆了，因為她說，30歲以上的公務員不婚不生，考績就打丙等。當時陳菊的反應是狠打臉，認為只有獨裁國家才會會這樣規定。

面對民進黨議員李喬如挑釁質詢，韓國瑜霸氣回嗆，議員兩套標準，是典型民進黨質詢，認為他是不及格的議員。中天新聞報導，回顧2012年時李喬如議會質詢，面對少子化問題竟突發奇想，想出奇葩點子，抓公務員開刀。

李喬如2012年議會質詢引發爭議，她向當時的市長陳菊提出建議，「如果公務人員30歲以上，你還是不婚、沒生小孩的話，考績就打丙等」。她還加碼說，「生2個（小孩）就列為乙等；生3個（小孩），甲等」。

此建議一出，當時的市長陳菊當然第一個反對，她說，「這個部份我也滿抱歉，我一輩子參與政治，我也是一樣不婚不生，我想全世界只有在非常獨裁的國家，才有可能說限定要求規定」，此話宛如直接狠打臉李喬如的建議。

當時李喬如的「獨裁」構想，也引起許多網友的撻伐，紛紛痛批「原來考績是根據生孩子決定，而不是看個人表現喔…真是嚇到掉眼珠子」、「違憲的言論也敢說，不及格的議員」。

而李喬如這段過去質詢影片又被挖出來，網友看了仍是相當吃驚，「這議員還連七屆，傻眼」、「質詢好溫柔喔，怎麼跟今天兇巴巴樣子差那麼多」、「為了甲乙丙等讓自己生活過不去，你以為每個公務員都跟你一樣賺飽飽嗎」、「那蔡英文？」

不再忍讓！ 綠議員挑釁質詢 韓大爆氣反擊（影/中天新聞）

(中時電子報)