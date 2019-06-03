高雄市長韓國瑜將參加國民黨總統初選，民進黨高雄市議會黨團趁機「黑韓」，要求韓國瑜辭去市長職務，並批韓國瑜是過客心態，讓高雄市政空轉。對此，有網友要求同一標準「蔡英文辭總統選總統，柯p和韓國瑜辭市長選總統」，但怕民進黨轉身又搞「雙重標準」，所以建議蔡英文在初選過了以後立刻先辭掉總統，其他人才慢慢比照辦理。

高雄市議會民進黨團在今天召開「欺騙高雄、辭市長離開高雄」記者會，批評市長韓國瑜上任5個多月，環境、疫情及交通都惡化，指韓身為主帥無心市政，促辭市長離開高雄。其中，陳致中批評市政空轉，讓高雄四分五裂，無心市政整天想選總統、只顧韓粉不顧白粉（反毒活動），韓國瑜把高雄當備胎，有負市民殷望。

其實，目前在藍綠兩黨爭取黨內初選提名的參選人，除高雄市長韓國瑜外，蔡英文現任總統也天天跑選舉行程，到處拜廟，批評黨內對手賴清德；國民黨總統初選還有一不分區立委王金平也四處走訪宗教團體；兩黨之外，更有台北市長柯文哲經常南下、東征各縣市，話題始終離不開總統選舉話題。

所以，針對民進黨高雄市議會黨團要求韓國瑜辭市長選總統一事，網友提議蔡英文、柯文哲、王金平通通要辭去現職選總統，但民進黨搞「雙重標準」讓大家都害怕。網友特別強調「蔡英文在初選過了以後立刻先辭掉總統，其他人才慢慢比照辦理」，真有「一朝被蛇咬，十年怕草繩」的恐懼懸在人民心頭上。

(中時電子報)