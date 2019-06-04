「2019兩岸大學生創業大賽」日前在大陸廣州舉行，樹德科大休閒遊憩與運動管理系老師徐振德帶領的團隊，在兩岸9所學校、11組隊伍中脫穎而出，以「極限運動VR體驗特展計畫」榮獲二等獎。師生與校方對此感到相當光榮。

樹科大以「極限運動VR體驗特展計畫」榮獲二等獎，團員為休運系運動休閒產業模組的學生蔡秉翰與陳仲凱二人。老師徐振德也被評選為「優秀指導老師」。兩岸大學生創業大賽辦理至今已邁入第4年。

該系於2019年起規畫「運動休閒產業專業模組」課程，是以培訓運動教練專業為主的術科課程外，同時加入國內外運動產業實務界接軌課程及訓練，涵蓋運動休閒產業與科學研究、運動行銷、傳播，及運動休閒產業經營管理等。

此次競賽由管理學院、國際及兩岸事務處遴選推派校內具創新創業特色的團隊，前往大陸廣州市參賽，樹德科大是首次參加，並獲二等獎殊榮。

休運系主任許龍池指出，系上學生在校期間就接觸各項創新創業的課程與活動，校內各系所教師團隊也都積極與產業界接軌合作，讓學生步入職場前就能具備優秀的創新思維與口語表達能力。

(旺報 )