二仁溪流域下游段為平原河川地形，河道內有高灘地、溼地，為水中生物及鳥類重要棲息地。民進黨立委邱志偉共爭取4000萬元，由第六河川局辦理二仁溪魅力河段環境營造工程。改造後的二仁溪環境營造能更貼合地方需求，讓民眾可以親近沿岸溼地。

為了加速二仁溪景觀改造的進度，第六河川局先期編列350萬元，辦理「二仁溪魅力河段環境營造」整體規畫設計，針對下游段地方民眾、生態保育團體溝通說明，及蒐集當地文化特色等相關資訊，辦理各項先期調查。

規畫期間，邱志偉多次邀集湖內區公所及當地里長們參與討論二仁溪整體環境營造進度，他也要求第1期工程能如期如質順利完工，後續各期工程也要求第六河川局儘速繼續推動。

經濟部第六河川局表示，該河川營造計畫的目標，在於透過四大願景「再現流域生態綠廊」、「創造環境景觀美學」、「賦予河川教育意義」及「提升在地觀光價值」，給予二仁溪新希望，計畫內容有營造堤頂綠色隧道、在地意象、觀景平台、自行車專用道與環境解說場域等多項內容，配合既有的景觀資源整體環境營造，工程將分6期進行。

第2期工程也在立委邱志偉積極爭取下，水利署核撥3600萬，目前已完成規畫設計，近日辦理發包。

邱志偉表示，透過地方的參與協力，能夠把二仁溪原有的景色重現，建構契合當地的永續環境，整治後的二仁溪將使景觀美學再提升，使居民能有舒適的休憩空間，創造優質水岸環境。

(旺報 )