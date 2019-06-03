慶祝六一女童軍節，苗栗縣女童軍會舉辦慶祝活動。（巫靜婷翻攝）

慶祝六一女童軍節，苗栗縣女童軍會舉辦慶祝活動。（巫靜婷翻攝）

慶祝六一女童軍節，苗栗縣女童軍會舉辦慶祝活動。（巫靜婷翻攝）

慶祝六一女童軍節，苗栗縣女童軍會舉辦慶祝活動。（巫靜婷翻攝）

慶祝六一女童軍節，苗栗縣女童軍會舉辦慶祝活動。（巫靜婷翻攝）

慶祝六一女童軍節，苗栗縣女童軍會舉辦慶祝活動2日在維真國中大操場辦理公益市集，來自縣內20所學校的女童軍夥伴，設計了20個創意攤位，展現年輕活力，發揮新世代創意思維。

今年女童軍總幹事由竹南國中校長郭芳江接任，她指出，在公益市集中，特別設置「名人名品薈」攤位，募集多位名人的物資，有縣長夫人，同時也是苗栗縣女童軍會理事長蔡麗卿、議長鍾東錦、副議長李文斌等人多年收藏的精品，協和慈善基金會董事長林光清亦慷慨捐出「瓷林」精品杯1批，供民眾選購做愛心。

六一女童軍慶祝活動有公益市集外，還有後龍鎮孝悌楷模表揚活動、後龍鎮百姓公管理委員會一年一度閩南語歌唱比賽決賽及親子繪畫比賽等大型活動，現場約千名師生及社區民眾到場同樂，參與學生表示，推銷與買賣過程充滿成就感，也體會到父母賺錢的辛苦。

郭芳江表示，公益市集全部收入，將發揮女童軍公益助人精神，捐給苗栗縣政府社會處急難救助基金及阿斌哥大愛協會，作為低收入戶家庭急難救助及獨居老人供餐服務用，並由理事長蔡麗卿現場進行捐贈儀式。

(中時 )