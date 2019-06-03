外傳蔡賴民調差距若在誤差範圍，全代會可能「沒收初選」，賴清德今天表示，他和小英民調互比目前還有一段相當大的差距，他對初選結果有信心，「沒收初選已經很嚴重了，如果把初選的結果也沒收會更嚴重，相信民進黨應該不會做這個事情」。

賴清德今晚接受「少康戰情室」專訪，對於自己和小英究竟有何不同？他說，在目前浮出檯面的總統參選人當中，他是出身在貧困的環境當中長大，未來如果當選總統，也是一個平民的總統，「我會深入基層，聽取民意，這是我未來要當的總統角色」。

對蔡英文利用公務臉書和LINE群組拉票是否涉用利用國家機器？賴清德表示不便評論，他舉例之前有媒體問他「蔡總統有沒有用國家機器進行選舉？」他回答「有或沒有，大家可以根據經驗來判斷」，卻遭到網友很大攻擊，認為不該批判總統，因此他不便評論，以免招致更大的誤解。

外界擔心若蔡賴民調差距小，全代會可能「沒收初選」，賴清德指出，即便是到現在，他和蔡英文互比民調還是有一段相當大的差距，儘管民調規模改變，但他已經繼續參選下去了，「結果我都接受」。

他要也跟支持者說明，自己一定會竭盡所能打贏這場初選，「請大家支持我，不必因為選舉方法變更，而失去信心」，他也相信民進黨不至於去沒收初選的結果，「沒受初選已經很嚴重了，如果把初選的結果沒收，這個會更嚴重，我相信民進黨應該不會做這個事情，這個我倒不擔心」。

如果最後勝選的是賴，是否擔心小英不願意交出資源？甚至扯後腿？他說，他深信「得民心者得天下」，如果資源是決定一切的話，國民黨就不會下台了，民進黨在去年九合一選舉也不會輸了，他相信自己是以理念和能力取得支持，也有信心最後可以贏得國人的支持。

(工商 )