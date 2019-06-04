百香果冰沙：百香果特有的果香與微甜冰沙完美融合，甜中帶果香的酸甜滋味。（馮惠宜攝）

酸梅豐仁冰一碗40元，冰體是以Q梅、陳梅、烏梅以及仙楂等一起煮成湯汁再結冰，凍結成冰後再以機器攪拌成冰砂狀，其冰酸甜可口。（馮惠宜攝）

豐仁冰創始店第二代老闆陳嘉成秉持爸爸三好一公道的創業精神，堅持用最公道的價格要把父親的豐仁冰傳承下去。（馮惠宜攝）

夏季呷涼，台中人有一味古早味冰品「豐仁冰」，就是以冰沙冰體，再加上一球冰淇淋和滿滿花豆；雖然如今市面上有很多冰店也賣「豐仁冰」，位於雙十路台灣體大對面的「豐仁冰創始店」，其冰沙以逆滲透水製冰再用機器攪拌，冰細如沙，無論用大口徑吸管吸吮，或是用湯匙品嚐，清香甘甜滋味在舌尖纏繞，清涼直透心尖。

「豐仁冰創始店」創立於1955年，創始人是已故的陳豐仁，他最早是騎著鐵馬沿街叫賣「叭噗」，後來自己研究用刀子搓冰再淋楊桃汁，之後更研發出酸梅、鳳梨、紅茶這些口味的剉冰，經過不斷改良修正，後來加上綿密甜而不膩的大豆，以及一大球牛奶冰淇淋即成了台中人記憶中的「豐仁冰」。

在落腳在雙十路開冰店後，店家也開始使用攪拌機將冰攪成更細緻的冰沙，不但賣酸梅、鳳梨、紅茶口味的豐仁冰，店裏也賣可爾必斯、百香果、檸檬以及咖啡等四種冰沙；在第二代陳嘉成接手後，他更採用逆滲透過濾水製冰，再進行攪拌，其口感綿細如沙，分子更細，卻融得慢。

店裏的可爾必斯、百香果、檸檬以及咖啡四種口味冰沙，在攪拌時加入白砂糖，讓冰沙原體帶點甜味，待客人點餐後，再調入不同的原汁，像是可爾必斯是用牛奶、優酪乳加檸檬，而百香果冰沙則是現淋上百香果原汁。

而秉持父親創業時三好一公道：品質好、口味好、服務好以及價格公道的精神，歷經55年的豐仁冰創始店在物飆漲的現在，其價格仍相較於其他冰品店來得平易近人，尤其仍堅持天然食材，也讓不少年輕學子就愛到這裏呷涼。

豐仁冰創始店

地址：台中市北區雙十路二段15號

電話：04-22257611

營業時間：上午9：00到晚上10：00

售價：可爾必斯冰沙40元、百香果冰沙40元、檸檬冰沙40元、咖啡冰沙40元。

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