《幸福一家人》李立群。（八大）

《幸福一家人》李立群真的會和麵團。（八大）

《幸福一家人》導演馮凱與李立群一起受訪。（八大）

《幸福一家人》導演馮凱與李立群一起受訪。（八大）

《幸福一家人》導演馮凱與李立群一起受訪。（八大）

《幸福一家人》李立群。（八大）

67歲的老戲骨李立群與邱澤在八大即將播出的《幸福一家人》演父子，李立群3日與該劇導演馮凱一起受訪時表示，邱澤是他離開台灣後成長出來的優秀演員之一，就是「台灣八點檔慘案下出來的演員」，一開始他不太能接受邱澤的演法，偶爾會告訴對方要軟一點或再兇一點，父子吵架戲碼也要「每句話都要插到我心裡去」，邱澤雖不一定會照做，但都聽進去了。

他形容邱澤就是「很像台灣出來的演員」，因為過去的演戲經驗可能都是很快速拍成一集，「我以前也是其中之一，所以有種熟悉感，我們也是那環境走出來的，後來慢慢打碎重練」，他認為演員走到一定程度，就是要自我顛覆再打碎。他也誇邱澤演出時很用功，後來愈演愈真，「他是卯足了勁，很投入，表演有點使勁，但這個角色我接受他的使勁」，而且邱澤「卯起來」用功，也影響該劇其他年輕演員一起「卯起來」，變得很有向心力。

他說，大陸市場上確實比較少像邱澤這樣的演員，在個性、文化底藴、訓練背景上都和大陸演員不一樣，沒有人在這麼短時間內像邱澤演過這麼多戲。今年下半年，他還將與邱澤、馮凱等《幸福》製作班底再度合作新戲《閃耀的她們》。

李立群說，拍這部戲時，他盡量讓大家真的像一家人，「一個球隊，一個人得分沒有用。父子關係要出來」。導演馮凱也透露，《幸福一家人》裡的這家人陸續進組後，他就希望把家的感覺捏出來，起初磨合確實花了一些時間，李立群也付出許多，後來在拍主視覺時，他們四個一站上去，一句對白都不需要，就真的像一家人。李立群則謙虛地說是劇本佔很大的功勞，「我去相信了這劇本，出來的東西就比較真，就算稍微改台詞也只是錦上添花而已，好的劇本對電視劇來講真的很重要」。

馮凱也說，劇中不少年輕演員、甚至是本科戲劇出身的，一開始看到李立群就像看到山一樣，會發抖的，他用的方式就是「施壓」，然後製造機會讓李立群去引導他們，也趁機自然培養出感情。

李立群劇中開設麵舖，拍攝過程他完全不用替身，因從小就學會和麵，任何麵食都難不到他，他開玩笑說：「要開榨醬麵館一定生意不差，但會累死我。」導演表示，會或不會，一拍起來真的差很多，如果不會就有限制，只能拍表情，但像李立群是真自己來，什麼鏡頭尺寸都可以拍。

李立群直言自己沒有《幸福一家人》裡的這個爸爸如此有智慧和勇氣，坦言自己其實是個暴躁而嚴厲的爸爸，「現在這幾年，我是被我兒女反過來教育，聊起以前的事，他們會語氣和平地告訴我，你以前這麼做不對。他們比我想像中善良，居然都忍耐過去，而且已經原諒我了」。他說，自己的孩子青少年時期就去了加拿大，陪伴與溝通時間原本就不多，自己的教育方式又太主觀，他否定孩子的想法是錯的，他們就默默接受也不敢跟他對抗或辯護，「《幸福一家人》裡的爸爸，比我這爸爸當得好！演一個好爸爸好演，當一個好爸爸難當」。

他的女兒李元元也對表演有興趣，這兩年也進入演藝圈，他笑說，於是自己家裡就成了私塾，他把表坊當年的《17年之癢》劇本丟給女兒和郝劭文一起對戲排練，兩人有空就會在他家排戲，他要求他們要把這部戲「啃熟啃爛」，表演的基本功夫才會愈來愈嫻熟。他認為，比起演技，「要先端正她的演員思想」。

李立群上一次拍台灣的戲，已經是2010年的《就是要香戀》，戲約不斷的他形容自己是「一個疲憊的身軀，消耗過多的靈魂，長年缺覺（睡覺）的電視劇公務員」，因為他一輩子都不挑戲、不等戲，所以忙到連睡覺時間都不夠。被問如何養生，他直言：「養生？沒有，我最想做的事就是睡覺。每天就只想趕快看完劇本、做完筆記、趕快睡，以前還能睡5小時就可以，現在只睡5、6小時的話， 工作到第10小時已經奄奄一息」。

是否有台灣劇組邀約？他直白地說：「有找過一、兩個，但去不了，主要是時間考量多，因為時間牽涉到金錢。最近的一部就是好久以前拍的《香戀》，當時想回來看台灣電視劇拍攝過程有沒有什麼變化，就回來那麼一次。」不過他對於台灣電視劇的未來還是抱持樂觀的態度，「悲觀的過程已經過了，已經從悲觀轉成樂觀，因為凡事都有反彈的谷底現象，到了谷底就會回來」。

(中時 )