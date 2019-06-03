前行政院長賴清德曾表明支持特赦前總統陳水扁，賴清德今天表示，他支持特赦有兩個條件，一是要完備法律，二是扁家要清楚說明，並向社會道歉，再來解決這個事情。

賴清德今天接受「少康戰情室」專訪，由於賴清德曾表明支持特赦陳水扁，也讓外界好奇，如果他當選總統，是否付諸行動。

對此，賴清德強調，他這一次出來參選總統，並不是為了要特赦陳水扁才來登記參選，「這個大家很清楚」。

他說自己是在台南市市長任內應議員質詢的時候，講出支持特赦這樣的話，當時包括時任高雄市長的陳菊、星雲法師、甚至於馬英九前總統也都考慮特赦陳水扁。

賴清德強調，當時的想法是這樣的，就是說要有一些條件，一是法律程序一定要完備，二是第一家庭產生的這麼多的事情，當然對社會的和諧是一個傷害。

不過他說，陳水扁從政這麼多年，不管是台北市長、立法委員、或是擔任總統，對台灣還是有貢獻，因此這個事情一定要解決，包括他的審判的程序得到不公正的待遇，且已被關了6年多，如果法律程序完備、陳水扁也願意就他家庭發生的事情跟社會道歉，然後講清楚，他覺得的應該可以來解決這個事情（特赦）的。

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