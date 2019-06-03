東港高中高三生吳宗倫（右）、尤雋硯（左）在今年全中運分別拿下標槍、鏈球冠軍，他們很感謝「室友教練」王博顯（中）不時在旁提點，讓他們懂得榮譽背後的謙虛。（謝佳潾攝）

東港高中高三生吳宗倫、尤雋硯在今年全中運分別拿下標槍、鏈球冠軍，這對他們而言，不僅是最棒的畢業禮物，更是意義深遠的成年禮，回首在校3年曾因王不見王情節及年少猖狂而一度險些走偏，幸「室友教練」王博顯不時在旁提點，才學會榮譽背後的謙虛有多難能可貴。

吳宗倫來自萬丹，尤雋硯則是恆春人，無交集的2人因熱愛運動不僅成了同學還是「室友」。東港高中無學生宿舍，但教練王博顯貸款買房讓大家一起住，就為培育運動員的生活管理能力及團隊默契，不料，吳、尤竟上演王不見王的戲碼。

尤雋硯說，3年前大家剛畢業，一直拋不開國中時的光環，雖然主練的項目不同，但還是會有比較心態，且他與吳又屬於積極爭取型的，不免會有些爭執，而又因上放學都在一起，紛爭也就越來越多，他們之間的交惡關係長達2年之久。

「那2年浪費了。」吳宗倫回首過往、不免後悔地說，期間教練一直好言相勸，但他們就是不聽話，直到某天教練不理了、也不再看他們練習了，才驚覺事態嚴重、自我反省。他們記得教練曾說，拿到冠軍又如何，不會做人，人生還是零分。

王博顯指出，吳、尤資質好又努力，要拿冠軍不是難事，但不希望2人只知虛榮不懂謙虛，他笑說，自己是過來人，所以想教的不僅是奪冠方法，做人處事更是重要，他相信尤到屏東大學、吳到清華大學後，會比其他選手更成熟穩重。

(中時 )