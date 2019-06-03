台中市南屯區春安國小棒球隊員們，正準備練習道具。（黃國峰攝）

台中市南屯區春安國小棒球隊員們，正在做打擊練習。（黃國峰攝

台中市南屯區春安國小棒球隊員們，正在做傳接球練習。（黃國峰攝）

夏日午後，春安國小校長黃志隆出現在萬和文教基金會執行長廖志濃的辦公室，他是為了學校棒球隊暑假將前往澎湖參加菊島盃棒球隊區區13萬元的食宿及交通經費募款而來，短暫停留後，又將往大里募款，廖執行長隨口問他，為何要這麼做？黃志隆答：因為他們求助無門啊！當校長的當然要為他們拼！

下午4點放學後，春安國小棒球隊正在球場練習，他們當中有絕大部份是原住民小孩及低收入戶小朋友，因此他們繳不起前往澎湖的費用，他們的棒球鞋，之前因破舊，才由里長閻新懃幫忙申請經費中，不只這樣課後照護班內，小朋友們正一邊啃著中監送來的愛心麵包、一邊寫著功課，除原就免費的27人中，竟還有25名繳不起費用，而為照顧辛苦工作晚歸父母的小朋友，還開辦到7點下課的夜光天使班。

黃志隆說，我小時候家裡突逢變故，曾經一星期有三天中午沒便當可吃，騙老師同學說，家人要帶我出去吃，其實是走路繞著學校好幾圈，等午餐時間結束，才灌水灌飽回來，有次媽媽住院需開刀，還是全校幫忙募了三分之一的經費，所以無論如何，一定要拉這些無助的小朋友一把，人在無助時只要有可以抓著的，不管好壞，一定抓著不放，我不能讓他們抓到壞的那一面。

黃志隆表示，春安國小屬市區偏鄉區域，很難想像學生裡居然有 七成是屬中低收入、原住民、單親、隔代教養、清寒家庭等族群，學校為給學生多元發展，成立球隊、多元社團與課後照護班，但因學校小，機關補助不易、資源又少，又這麼多弱勢小孩，實在無力協助孩子的各項費用，希望各界能以持續而固定的小額捐款來救救這些小孩們！

黃志隆感性的娓娓道來，低年級兩位老師開心的跟我說：「謝謝校長，孩子們去伊莎貝爾烘焙體驗館，玩得很開心！」但是，接下來的一段話卻讓我鼻酸：「有一位孩子想買東西沒有錢，店員跟他說，請媽媽下次帶你來呀！孩子小聲的回答：媽媽不會也沒有錢帶我來這種地方⋯」教育的光應該深入社會最辛苦的角落、教育是孩子最底線的弱勢正義⋯沒有資源、沒有機會，對弱勢貧苦的孩子是多殘忍、不公平的事！

(中時 )