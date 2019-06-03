台南龍舟賽共有164支隊伍報名參加賽事。（台南市政府提供）

台南市國際龍舟邀請賽3日晚間6時許在台南運河開幕，164支隊伍共3800位選手參與賽事，台南市長黃偉哲趁著龍舟賽事作好城市外交，招待到訪台南的駐台使節團21名成員，開幕後市府首長隊並與使節團進行一場龍舟友誼賽。

今年的台南市國際龍舟錦標賽從3日進行到7日，在台南運河（安億橋至承天橋段）舉行。黃偉哲率領市府團隊3日晚間在循古禮祭江後，宣布龍舟賽開幕。

黃偉哲感謝天公作美，晚上的好天氣，讓活動進行的順利。他表示，台南市的龍舟競賽特色多，不僅是古都，賽道的運河潮差小，整治有初步成果，台南人熱情、好客與著名美食，讓每年參賽隊伍越來越多。

隨著龍舟賽開幕，台南運河3日晚間燈火通明，人潮擠爆運河岸，在晴朗的夜空下，有的民眾嘶喊加油，有的民眾逛攤位市集，讓夜晚的安平再度熱鬧起來。

晚間的開幕活動找來50台無人機表演，從石門國小起飛到運河，以龍舟競賽與端午文化為主軸，展現7個表演主題，分別為台南市市徽、鑼鼓齊鳴、龍舟划槳前行、奪標勝利、歡欣鼓舞及粽子造型等，引爆現場觀眾歡呼。

體育處表示，經過4天的初賽廝殺後，龍舟賽7日決賽當天會有在地有線電視台實況轉播，但鼓勵民眾到現場加油，體驗現場的熱鬧氣氛。

(中時 )