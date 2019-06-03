儘管「紅土之王」威名屬於西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），可別忘了塞爾維亞現任職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在紅土也挺威風的，台北時間今天晚間在法國網球公開賽男單16強戰以6：3、6：2、6：2打退德國選手史特魯夫（Jan-Lennard Struff），連續10年挺進法網男單最後八強，為第一位創下這個成績的男子選手。

喬柯維奇達成了連生涯11度稱霸法網的「紅土之王」納達爾都無法達成的成就，今天這場比賽面對世界第45名的德國選手，喬帥整場只面臨一個被破發點並成功救下，並打出31個致勝球、僅出現12個非受迫性失誤。

喬柯維奇今年法網表現強悍，目前4戰一盤未失。(美聯社)

尋求自去年溫布頓開始連續4場四大滿貫賽奪冠的喬帥，今年法網目前4場比賽一盤未失，不過也可能是因為他還沒碰上種子選手，所以打來相對較輕鬆，八強賽就要遇到第5種子德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev ）或第9種子義大利佛格尼尼（Fabio Fognini）。

(中時電子報)