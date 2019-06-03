前行政院長賴清德今天表示，如果他當選總統，將會結合朝野推動台灣的憲政改革，採取「偏向內閣制的雙首長制」，並由具有民意基礎的國會議員兼任部會首長。

賴清德今天接受「少康戰情室」專訪時表示，他在擔任行政院長時，是完全尊重蔡英文總統的決定，重大的事情要執行之前，也一定要取得總統的支持整體。

不過他說，如果他當選總統，會結合朝野推動台灣的憲政改革，採取「偏向內閣制的雙首長制」，台灣的總統直選恐怕無法取消，但民選總統要給與什麼權責，未來可以再討論。

他舉例像是要給予總統兩岸、外交、國防的權力，還是要像歐洲有些國家，讓總統成為仲裁角色，調解政黨之間的衝突，都可以討論。

不過賴清德認為，未來內閣制的精神一定要展現出來，包括恢復行政院長的任命要經過立法院同意；國會議員也能兼任部會首長。他檢討去年九合一民進黨敗選原因之一，就是執政跟民意有落差。

他說，立委深入基層接觸民意，但在落實民意過程中，只能藉由質詢，或是找部長來講，部長再交由下屬執行，而部長在面對立委時也是矮了一截，沒辦法做事，過去國民黨長期執政時人才庫很充裕，但即使這樣，到了前總統馬英九後期，已找不人當部長。

(工商 )