2019年5月29日，在羅馬尼亞斯馬爾丹訓練區(Smardan Training Area)舉行的「正義雄鷹2019」(Justice Eagle 19)跨國演習的開幕式上，美軍M1A2艾布蘭戰車多了一對「耳朵」，那是M1A2的最新改裝，添加戰利品主動防護系統(Trophy APS)，側面證明改裝後的艾布蘭戰車，已逐漸分發到部隊裡。

防衛部落格(defence-blog)報導，正義雄鷹演習是美國與羅馬尼亞部隊的雙方演習，旨在建立作戰準備，增強盟友與夥伴軍隊之間的聯繫。在開幕儀式的畫面中，M1A2戰車的砲塔上有明顯的改裝，據軍事專家介紹，這是戰利品主動防護系統的模組，可協助戰車攔截各種反戰車武器，包括火箭彈與飛彈，這款改裝型稱為M1A2 SEPv3，也就是第3代系統增強改裝包(System Enhancement Package Version 3)的意思。

新的M1A2 SEPv3全長9.7公尺、寬3.7公尺、車高2.4公尺，重量增微增加到68噸，由4名組員操作，包括一名駕駛、一名指揮官、一名砲手，以及裝填員；北約國家的戰車大多數都採人力裝填而不引進自動填彈機，原因是自動裝填機會限制每分鐘的開砲速率，而熟練的裝填員，每分鐘的開砲次數能夠提升。

正義雄鷹演習開幕式，無意透露加裝戰利品系統的M1A2 SEPv3

美國陸軍官員說，M1A2 SEPv3改進重點是動力、管理、抗炸(反土製炸彈)，和改進式的嵌入式培訓系統以及彈藥資料庫。它將是有史以來最先進的M1戰車，可大幅減少陸軍的後勤負擔。官員自豪的說，最新版本的M1A2 SEPv3絕對是世界上技術最先進的數位化戰車，同時擁有出色的火力、防護力和機動性。

原本的M1系列戰車，其複合裝甲的防護能力已經極強，在安裝戰利品主防系統之後，將會如虎添翼，戰利品系統是以色列拉菲爾國防公司製作，是市面上少數有著實戰經驗的主防系統。

(中時電子報)