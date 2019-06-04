男子帶情人旅遊被丈母娘碰見，行李箱中翻出大量情趣用品

真的太尷尬了！大陸一名男子帶著小三出遊，竟然在機場撞見岳父岳母，還被翻出行李有滿滿的情趣用品和內衣，真的是罪證確鑿。不過讓人驚訝的是，這對岳父岳母只教訓女婿，完全沒有對女生動手，還說她也是受害者，讓網友大讚這對老人家通情達理。

近日大陸微博瘋傳一段影片，裡面是渣男帶著小三要去泰國快活，卻在福州長樂機場遭岳父岳母活逮，行李箱還被翻出大量情趣用品、內衣和保險套。

有趣的是，現場沒有上演「撕姑娘、打小三」戲碼，岳母只對著女婿罵，還要拿他手機。而老丈人更是苦口婆心，還跟女子說，妳跟我女兒一樣是受害者，這男的騙了很多女孩子。

網友也相當「驚艷」這對老夫妻的理性，讚「比較少見沒去撕姑娘的，明理的老人家」、「通常這種情況被遇到，都是混合雙打」。

更多網友說「這男的死不足惜」、「趕緊離了，管不住自己褲子的人留著幹嘛」、「趕緊離婚就是了，兩敗俱傷」、「箱的情趣用品！搞不懂現在的女孩子為什麼不能夠好好的愛惜自己！一個巴掌拍不響的！看得我反胃🤢這男的也是壞的很！好看的皮囊裡藏著污穢的靈魂！」。

(中時電子報)