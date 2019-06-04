勇士雖然在總冠軍賽G2逆轉擊敗暴龍，扳平了戰局，但卻又傷了克雷湯普生、伊戈達拉與魯尼3名大將，如今戰力短缺，美國媒體《ESPN》因此認為暴龍最終將有超過6成以上的機率奪得隊史第一座總冠軍。

ANDRE 🔒 pic.twitter.com/WqoMHfEPsX — Golden State Warriors (@warriors) 2019年6月3日

《ESPN》在暴龍拿下首戰勝利後即透過BPI戰力指數分析評斷出多倫多大軍將有65%的機率摘冠，勇士僅有35%的機率完成3連霸。

G2比賽結束後勇士的衛冕機率只提升2.9%，來到37.9%，而落敗的暴龍還是有62.1%的機率封王，當中最主要的原因就是勇士如今傷兵滿營，除了杜蘭特從西區四強第5戰受傷後至今已缺席了7場比賽，G2又傷了3員大將，即便克雷湯普生信誓旦旦的說會在G3上陣，但充滿變數。

勇士隊隨隊採訪記者史萊德表示，魯尼在接受X光初步檢查後傷勢並不嚴重，不過魯尼、克雷湯普生和伊戈達拉都需要近一步接受MRI核磁共振檢查。

一旦G3勇士少了4位好手，只靠史提芬柯瑞、卓雷蒙格林、考辛斯、李文斯頓、庫克和麥金尼等人能夠阻擋里歐納德、席亞卡、羅瑞、馬克蓋索、伊巴卡、范維利特、丹尼格林、諾曼鮑爾這批來勢洶洶的暴龍大軍嗎？顯然是很難，勇士面臨著過去4年奪得3冠從未碰到的艱苦衛冕過程。

(中時電子報)