彰化戰備道起降實兵操演

台灣空軍5月28日駕著F-16V戰機，參加漢光演習，酷眩地在國道彰化戰備道起降，成為令人難忘的歷史鏡頭。然而，這究竟能不能挽救台灣免受對岸攻擊，那又是另一回事了。

演習當天，首度在台灣人面前正式亮相的F-16V戰機，還有幻象2000、IDF，以及E-2K空中預警機共4架戰機，迅速在國道上降落後，立即展開油彈補給，接著緊急升空，過程順利。

然而，《國家利益》（The National Interest）網分析指出，要是對岸真的攻擊台灣，或兩岸爆發任何大規模衝突，幾乎毫無疑問的，解放軍的彈道飛彈與攻擊戰機勢必會轟炸島上有限的軍用機場。這次演習的目標不是上演即興航展，而是進行攸關生存的演習，看萬一永久空軍基地被摧毀，中華民國空軍要如何應對。

在總價1420億的「鳳展計畫」下，台灣正將144架F-16升級為F-16V戰機，預定2023年完成改裝。儘管華府顧慮對岸，沒辦法點頭軍售台灣F-35戰機，但F-16V戰力已經夠強大。

而戰機壯觀的國道起降雖能提振民眾士氣，但面對解放軍攻勢，究竟能發揮多少作用？分析認為，就短期而言，簡單的油彈補給或許可行，但現代戰機的維修終究需要設備較完善的永久基地，而不只是戰備道。因此，或許它們需要飛到其他國家，如日本等國的空軍基地。

此外，分析指出，考慮到對岸空軍規模比台灣大好幾倍，加上有可觀的彈道飛彈與巡弋飛彈做後盾。一旦爆發衝突，台灣空軍多少會有折損，而國道起降至少能讓他們在衝突中撐得久一點。

(中時電子報)