資深藝人賀一航驚傳因大腸癌病逝榮總，享壽64歲，讓粉絲相當不捨，也引起各界震驚。過去得到大腸癌藝人眾多，知名藝人豬哥亮2年前也是因為大腸癌。醫師指出，現代人飲食偏好「高油、酥炸、燒烤」等加工食物，長期下來容易引發三高問題，還會增加大腸癌的發生機率。就算沒有家族病史，飲食也一定要高纖、少油、少紅肉，降低大腸癌發生率。

得到大腸癌的藝人眾多，除了賀一航，還包括豬哥亮、Ｍakiyo媽媽、李國修、以及節目《心海羅盤》中的名人「葉教授」。賀一航於2011年發現罹患大腸癌第三期，手術後決定不接受化療，因為他想「用好吃好睡，生活開心去對抗」。

根據衛福部國健署資料顯示，在台灣地區，大腸癌發生、死亡人數，每年呈快速增加的趨勢，居所有癌症發生率及死亡率的第2位及第3位。

國健署建議3步驟，要如何預防並早期發現大腸癌？ 1. 養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物。2. 養成每天運動習慣。 3. 養成定期篩檢的習慣。

大腸癌多發生在50歲以後，所以50歲以上民眾應每1~2年接受糞便潛血檢查，但是有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議直接接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。

一般而言，以下4種人比較需要做大腸鏡。（圖/張振榕醫師的健康相談室 授權使用）

胃腸科醫師張振榕粉專發文，常有人問他，有親戚得大腸癌，而他自己最近有點便祕，需不需要照大腸鏡檢查？張振榕表示，大腸癌早期幾乎沒有症狀，需做大腸鏡檢查，但他也表示，一般人沒有不舒服，排檢查也是勞民傷財，以下4種人比較需要做大腸鏡：

1.出現症狀

慢性便祕、腹瀉、便血或糞便潛血者，或體重因不明原因下降5%以上，有抽菸習慣，喜歡吃大量紅肉、纖維質不夠，有這些不良生活習慣的患者。

2.年紀到了

根據台灣的流行病學，50歲以上是大腸癌風險比較高的族群，所以一般建議50歲以上要做一次大腸鏡檢查。

3.近親罹癌

假如一等親（父母親）就有大腸瘜肉、甚至有大腸癌患者，就必須提早做大腸鏡，會建議從父母親罹患癌症或瘜肉的年齡，再往前推10年，就是該做大腸鏡檢查的時候。

4.慢性發炎

長年患有慢性腸道發炎疾病，也會提升罹癌機率，例如克隆氏症、潰瘍性結腸炎，罹患時間超過8年以上，也要接受大腸鏡檢查。

張振榕表示，還有這些族群容易長大腸瘜肉，像是平時纖維質攝取不足、嗜吃高油飲食、喜歡吃過量紅肉、有抽菸習慣的人，都容易長大腸瘜肉；或是患有慢性便祕、代謝性疾病（如糖尿病）、代謝症候群等慢性疾病的病人，也比較容易長瘜肉。

張振榕表示，如果每天不知不覺吃下許多致癌物質，不會改變我們的身體外觀，但它實際上會傷害第一線的大腸黏膜細胞，當致癌物質太多、來不及修復，基因突變就留在大腸黏膜細胞裡面。當這些身體無法修復的基因突變日積月累，數量越來越多，大腸黏膜細胞就成了不斷增長的癌細胞。因此想要預防大腸癌，一定要記得健康飲食的口訣：高纖維、少壞油、少紅肉。

(中時電子報)