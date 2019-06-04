白冰冰與賀一航相識超過40年，最近幾個月一起主持中視《我愛冰冰Show》更進一步建立深厚革命情感，她3日晚間被媒體告知噩耗時一度不敢相信，還要記者「別亂開玩笑，沒這回事」，直到後來打給賀一航當年的主治醫師、今晚為他處理後事的台灣人本以及的賀一航的兒子曾治豪，透過三道程序，才不得不心痛接受這噩耗，「我就是一直不願意相信是真的啊！」

白冰冰難過表示，「他之前說膽囊痛，在做民俗療法，我還罵他，你是曾經有病的人，怎麼亂試！當時我心裡有預感，膽囊與大腸這麼接近，是否有不好的狀況？還提醒他要去看醫生，因為他已經痛一個月了。可是他不敢看醫生。他就是諱疾忌醫啦，我每次一談到他曾經生這個病，他都推說『不要講啦、沒代誌』，其實他從來沒真正去面對它」。

一起主持節目的這幾個月，她不僅不覺得賀一航體力不好，反而覺得他工作狀況很好，「我們從年輕到現在至少認識40年，從來沒看過他這樣認真，這是他最認真主持的一次！不管主持、演短劇都非常用心參與，從不遲到早退。以前他年輕不會想，現在想好好打拼了，節目也做得很不錯，卻沒有時間了」。她感嘆，人年齡大了難免一定要走，「但是他還太年輕，他師父才走兩年，而他師父是70幾歲了啊！」

白冰冰原本第一時間就要奔去榮總，被家人以她自己年紀也大了、身體要顧為由勸阻，她因此改成4日中午到賀一航靈堂上香。

(中時 )