一代秀場天王賀一航昨日被證實因大腸癌病逝榮總，享壽64歲，而他與妻子Judy感情恩愛，曾在節目中高調告白Judy是他一生中唯一讓他感動落淚的女人，但其實賀一航生前最後願望，也是與妻子有關，拚了命賺錢，就是希望能幫妻子換房換車。

沈玉琳與賀一航、白冰冰一起主持中視《我愛冰冰Show》，沈玉琳坦言接獲賀一航過世消息超震驚，一度以為是假新聞，也透露兩人最近常聊的話題，就是換房換車。

據鏡週刊報導，沈玉琳透露住蘆洲的賀一航一直計畫想跟老婆搬到台北市來，之前還聊到賀一航與老婆已看好房子，但卻被阻止換車，因為Judy認為有車開就好了，且賀一航還開心地向他透露最近接了一個新節目，想不到卻這樣走了。

余天稍早在醫院受訪，哭著表示賀一航之前主持節目還活蹦亂跳，難以接受好友離世消息，透露賀一航連住院都不讓人知道，自己還是媒體通知才知道賀一航逝世消息，講到這，余天又忍不住哽咽：「好友一個一個走了…」

(中時電子報)