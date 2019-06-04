2019法國網球公開賽混雙，台灣女將詹皓晴與奧地利搭檔馬拉克（Oliver Marach），八強戰出戰烏克蘭基珍諾克（Nadiia Kichenok）/巴基斯坦度古瑞希（Aisam-Ul-Haq Qureshi），兩盤比賽台奧組合都遭到破發，3：6、4：6未能持續前進。

詹皓晴/馬拉克第一盤與對手一路互保，關鍵第8局纏鬥多分後先遭破發，隨後對手保發收下第一盤；第二盤地3局台奧聯軍又是先丟了發球局，第6局雖然連下4分強勢破發、追平局數，可惜第7局拚到「丟士」後又一次遭破發，未能扭轉戰局。

混雙落敗後，詹皓晴無緣突破個人在2016年法網創下混雙八強最佳戰績，接下來準備面對草地賽季挑戰，台北時間今晚她的姐姐詹詠然也要在混雙八強賽出擊，是台將在法網會內賽的最後希望。

青少年組賽事，台灣小將葛藍喬安娜女雙與哥倫比亞歐索里歐（ María Camila Osorio Serrano）合作，兩人高居大會第2種子，卻在第一輪打出了一場艱鉅的勝利，從開賽贏3局輸5局的劣勢中，在盤末兩度破發拿下，次盤連掉6局讓出，在決勝搶十局重新振作，最終7：5、0：6、10：6晉級第二輪。

(中時電子報)