今天（４日）位於臺灣北部海面的滯留鋒面將逐漸遠離，但上半天西半部地區仍有局部短暫陣雨，中午過後在熱力作用影響下，各地仍易有雷陣雨發生的機率，山區較易出現明顯的雨勢，下半天後鋒面遠離，天氣將逐漸趨於穩定；氣溫方面，各地高溫普遍在３２至３４度，感受悶熱。

週三至週六（５日至８日）太平洋高壓逐漸西伸壟罩臺灣地區，水氣偏少，天氣大致穩定，白天各地高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢會較明顯；另外，這段期間，週三至週四偏南風的關係，東部及東南部亦有局部短暫雨，而週五至週六清晨因西南風與陸風輻合在中南部沿海亦有些微的短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約３２至３５度，請注意防曬、多補充水分。下週日、下週一（９日、１０日）鋒面滯留於臺灣北部海面，天氣又變得不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降１至２度。

另外提醒大家，金門及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多留意航班資訊。

今天高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

(中時電子報)