中山工商董事長愛狗，積極推動生命教育，校內最多同時有10隻校犬趴趴走，校方還編預算替狗兒絕育、打預防針，校狗往生也慎重處理；目前學校共有4大校犬，其中女王Ruby人氣最旺，畢業生一定要找牠合照，才算「功德圓滿」。

「阿踢娜、巧克力、阿忠、小強、丫頭、老黃、布蘭妮、特斯拉、Micky、小黑、牛奶...」中山工商師生對校園中曾出現的校狗身影如數家珍，雖然都是流浪犬，但透過細心照護及訓練，校犬們從來沒有出過麻煩，反而讓學生藉由與動物的相處，學習互相包容與尊重。

這些校犬有些已過世，有些被老師或學生認養，目前還在學校出沒的，包括Ruby、牛奶、小黑和由學務處照顧的布蘭妮。

其中最高人氣非Ruby莫屬，牠是中山狗界女王，常常橫行校園欺負其他同伴，每次學生得知Ruby又欺負狗了，就會跑來「曉以大義」，但牠雖然身型高大，但非常怕打雷，每逢下雨就會窩在辦公室角落，模樣相當惹人憐愛。

Ruby個性傲嬌，每天學生到校，扯開高八度嗓音喊牠「嚕比～嚕比～」，她裝作沒聽見，繼續睡牠的大頭覺，幾乎每節下課都有學生圍著牠拍照，畢業生離開校園前，也一定找Ruby合照，否則就好像沒完成畢業手續一樣。

「牛奶」平時鎮守在校門口，幾乎每次看到牠就在睡覺，睡姿非常隨性，經常四腳朝天呼呼大睡，有次牠橫躺在路中央睡著，2、3位女同學合力把牠搬到牆邊，牠還是沒醒來；不過，儘管白天睡覺，晚上「牛奶」卻是精神抖擻，化身校園守衛，盡忠職守。

以停車場為勢力範圍的「小黑」則是自己跑進學校的流浪狗，是追老鼠的高手；而常守在學務處的「布蘭妮」個性相當害羞，從動保團體領養回來之後，總是躲在桌子底下，反而引起學生憐愛，每節下課都有人到學務處看牠。

(中時 )