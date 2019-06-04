不再忍讓！ 綠議員挑釁質詢 韓大爆氣反擊

高雄市長韓國瑜結束議會市政總質詢，4日凌晨在自己臉書發表感想，以「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」16個字，反嗆民進黨質詢的無理和雙重標準。

韓國瑜於臉書發文表示，「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」，這就是一個政治人物不及格問政的最高境界。

韓國瑜直言，如果前任市長第一任期的前五個月政績比他亮眼，他一定見賢思齊；如果前任市長每一次行政院會從不缺席，他一定反躬自省；如果某些議員曾經用今天對付他們團隊的刁鑽跋扈姿態痛罵過前朝市長與團隊，關於三千億負債、慶富弊案、氣爆善款去向、五千天坑、登革熱災情、貪汙人員下落、經濟指標下滑等等重大市政問題，他一定肅然起敬。

但韓國瑜感嘆，然而你我都明白，如果過去二十多年的問政生涯能夠「公正不阿、是非分明、寬以待人、嚴以律己」，今天就不會有一座負債三千多億、經濟凋敝、人口外移、弊案纏身、花一百多億修路一年還可以出現五千天坑的沒落港都。

韓國瑜表示，他們現任團隊日日夜夜一天當三天用的奮起直追，就是要為高雄盡快追回那失落的二十年，他身為市長，不求任何議員寬以待他，但看著某些沒有盡到問政職責的某些議員，他為高雄市民感到痛心，也誠摯希望下次議會質詢能看到一個公正不阿、是非分明、嚴以律己的及格態度。畢竟，他們都代表著台灣民主的品格與質量。

(中時電子報)