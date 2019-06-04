@中國時報

高市議會3日市政總質詢最後一天，綠營炮火猛烈，狂酸韓國瑜，但韓也不是吃素的，霸氣還擊，就連「好好先生」副市長李四川，也罕見動怒，對綠議員火力全開。總質詢結束後，象徵韓的緊箍咒解除，猶如「孫悟空準備大鬧天宮」，全力朝黨內總統初選挺進。

貿易戰烽火再起，國內經濟開始呈現緊縮了！中經院昨公布5月製造業採購經理人指數（PMI）指數驟降3.5點、來到48.2，中斷僅1個月的擴張轉為緊縮，學者示警美國炮火四射，掃向墨西哥、印度，不僅影響景氣復甦腳步，陸美貿易戰升級「世界貿易戰」一觸即發。

中華傳播管理學會昨公布「2020總統大選民調」結果指出，有近5成民眾認為郭台銘參選恐有政商不分的疑慮，學者認為郭是第二品牌。

民進黨總統初選10日進行民調，蔡賴連日來隔空駁火，蔡英文總統日前透過line和臉書拉票，遭質疑利用國家機器選舉。前行政院長賴清德昨受訪時表示，希望當事人能夠說明；蔡陣營則回應，「只要經過求證，就不會有這樣的誤解」。

@旺報

在中美貿易戰關鍵時刻，中共廣東省委副書記、省長馬興瑞昨站出來向外界釋出定心丸，他表示廣東連續30年GDP總量位居全大陸第一名，今年可以突破10兆人民幣大關。

總部位於紐約的全球最大技術專業組織「電機電子工程師學會」（IEEE）昨發聲明宣布，大陸華為及其子公司員工可以參加IEEE出版過程的同行評審和編輯工作，所有IEEE會員都可正常參與IEEE全部活動，無論其雇主是誰。此舉形同解除此前IEEE對華為公司員工作為旗下期刊雜誌編輯和審稿人的限制。

大陸國防部長魏鳳和2日在新加坡的「香格里拉對話」表示，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。對此，國台辦旗下媒體3日發表評論，「正告」民進黨政府和台獨勢力，稱「不要把國台辦能解決的問題，搞到國防部」，還說大陸軍隊還稱為「解放軍」，就是因為還有一塊土地沒解放。

應德國聯邦政府邀請，大陸國家副主席王岐山當地時間5月30日至6月2日訪問德國，在柏林分別會見德國總統施泰因邁爾、總理梅克爾和外長馬斯。大陸學者時殷弘表示，王岐山此行與大陸國務院總理李克強4月訪問歐洲的目的一樣，特別是美國以行政命令打壓以華為為首的高科技企業之際，大陸盼歐盟，特別是德國能頂住美國壓力，保持與大陸廣泛的經濟關係與合作。

@工商時報

美國聯準會（Fed）降息呼聲再起，振奮股匯雙漲，3日新台幣兌美元勁揚1.09角，創7個月單日最大升幅，台股逆轉勝日K連四紅。法人樂觀預估，Fed具降息二次的空間，在外資連二買帶動下，台股透露「四大」止跌訊號，即將挑戰季線10,647點關卡。

財政部賦稅署3日公布5月所得稅初步統計，今年營所稅與綜所稅可說是兩樣情，營所稅收達到3,775.6億元，較去年增加519.1億元，但綜所稅淨額則為1,256.2億元、年減102.7億元。

金管會主委顧立雄2019年大刀整頓國人愛買儲蓄險的歪風，但據監察院公布的廉政專刊可發現，早年高預定利率保單不僅國人愛買，許多政府官員、尤其財金部會首長都喜歡買儲蓄險，以金管會主委顧立雄與夫人經濟部次長王美花在107年11月1日申報的財產來看，兩人共買了十張保單，其中有九張是儲蓄險、一張是投資型保單。

宣布參選總統的鴻海董事長郭台銘日前「示警」將有比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，對此，金管會主委顧立雄3日回應十個字：「應密切關注，但毋須恐慌」，強調若沒有具體數據支持，就是「誇大的言論」，且郭台銘正在競選總統，「他的言論某種程度應該放在政治版，而不是財經版」。

(中時電子報)