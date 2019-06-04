茗舞饌開店已8年多，光是冰沙種類就有15種，加上冷飲、熱飲、果汁、冰品，種類上百種。（劉秀芬攝）

台南市玉井區盛產芒果，老街上更是芒果冰店一級戰場，不同店家各有人愛。而位於玉井青果市場民權路入口旁的茗舞饌精緻茶飲冰品館，則是主打冰沙飲料，外來遊客最愛點當然是芒果冰沙，但本地人最常點卻是清涼降火的綠豆冰沙。

茗舞饌老闆曾明輝說，20多年前芒果冰興起時，他就與同學在老街上開冰店，他還記得前台南縣長蘇煥智曾召集街上業者輔導推出特色芒果產品。後來曾明輝因家庭因素北上工作一段時間，8年前回故鄉再開飲料店，連台南市議員李文俊偷閒到玉井時也常到他店裡捧場。

茗舞饌原本在玉井街上開店已近8年，因為芒果盛產期還兼宅配賣芒果，因此在玉井青果市場旁物色到較大店面，今年初搬到民權路現址，青果市場的攤販都說，以後買飲料、買冰沙就方便多了，尤其鄉下人夏天在外農忙、擺攤，最愛買綠豆冰沙來降火氣；玉井的公家單位也是老顧客，一叫就是十幾杯。

曾明輝曾在吧檯工作，因此對飲料頗有研究，店裡的15種冰沙，加上其他冷飲、熱飲、果汁、冰品，種類上百種，都是經過多年去蕪存菁的熱賣款，外地遊客最常點的芒果冰沙，都是以約1顆新鮮愛文果肉打成醬後再加入碎冰打成；本地人最愛綠豆沙，也都是綠豆煮熟後再去打成冰沙，絕對沒有用綠豆粉。

店裡熱賣品項還有酸酸甜甜的百香果冰沙，是男女老少都愛的種類，小朋友最愛的則是巧克力冰沙、草莓冰沙、多多冰沙，女性客人最愛點的竟是有養生概念多酚冰沙。除了冰沙，有空坐下來遊客，可以悠閒品嘗招牌芒果冰，吃個水果切盤消消暑，再繼續到青果市場掃貨去。

店名：茗舞饌精緻茶飲冰品館

地址：台南市玉井區民權路142號（玉井青果市場民權路入口旁）

電話：06-5748599

營業時間：上午8點至晚上8點（無特定公休日）

售價：芒果冰沙（700ml）40元、飲料20元起、招牌芒果冰120元

(中時 )