高雄市長韓國瑜1日凱道造勢活動，湧入大批韓粉冒雨力挺，讓韓國瑜聲勢大復活。然而，國民黨草協聯盟發起人李正皓卻認為，造韓國瑜勢的同時，也造了反韓國瑜的勢，「別讓韓流陷阱成為最後一哩初選路的絆腳石」。

李正皓在臉書發文指出，看到6月1日韓國瑜的凱道造勢上滿滿的人頭與國旗，沒有人敢否認此次造勢大成功的事實。但當韓國瑜造勢結束後，看到網上一遍英、賴、柯粉哀嚎後，他判斷6月1日大家在凱道上凝聚韓粉的向心力同時，也凝聚非韓粉的焦慮感 ; 造韓國瑜勢的同時，也造了反韓國瑜的勢。

當台灣社會因為韓國瑜造勢成功而被一刀切成韓粉與非韓粉陣營後，無疑是對韓國瑜大大不利的，這種凝聚了向心，卻擴散恐懼的反效果。而具體表現就是在此次爆料公社超過十萬人的投票過程中，有超過71%網友選擇支持郭台銘，韓國瑜僅有29% ; 同樣爆料公社的投票在4月25日時郭台銘僅拿到55%的支持度、韓國瑜則有45%。

把時間拉回3月16日的立委補選，李正皓說不論是選前造勢人數或民調，謝龍介都大贏郭國文，但正是這種氣勢上的大勝，反讓原本民進黨的支持者與陳筱諭的支持者產生焦慮感，催出郭國文的選票，也造成棄陳保郭的投票行為。

李正皓表示，未來韓國瑜至少還有兩場分別在花蓮與台中的造勢活動，我幾乎可以確定這兩場造勢的人數必定場場爆滿，但因造勢成功而產生的反韓情緒亦會同步上揚的狀況更是韓國瑜要小心的，別讓韓流陷阱成為最後一哩初選路的絆腳石。

(中時電子報)