國道1號北上75.6K處湖口-楊梅段，今天（4日）清晨4點多發生一起嚴重車禍，2台自小客與聯結車相撞，造成1人死亡、6人輕重傷。

國道警察第二大隊初步調查，這起車禍疑為聯結車先自撞內側護欄，同向後方兩輛租賃自小客車閃避不及撞上聯結車，其中第2輛租賃廂型車的58歲駕駛林姓男姓男子重創急救不治，車內6名乘客分別受到輕重傷。 事故現場已在上午7點20分左右排除，全線恢復暢通。

(中時電子報)