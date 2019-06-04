國1湖口楊梅重大車禍 1死6輕重傷 08:002019/06/04 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國1清晨發生自小客撞聯結車車禍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上75.6K處湖口-楊梅段，今天（4日）清晨4點多發生一起嚴重車禍，2台自小客與聯結車相撞，造成1人死亡、6人輕重傷。 國道警察第二大隊初步調查，這起車禍疑為聯結車先自撞內側護欄，同向後方兩輛租賃自小客車閃避不及撞上聯結車，其中第2輛租賃廂型車的58歲駕駛林姓男姓男子重創急救不治，車內6名乘客分別受到輕重傷。 事故現場已在上午7點20分左右排除，全線恢復暢通。 (中時電子報) #車禍 #重傷 #聯結車 #租賃 #國道 也許您會感興趣 推薦閱讀 103-1修法最快6／5公告 交通部：Uber司機有2選擇 17:082019/05/31 生活 無過失出車禍自己離開現場 大法官認為不必負責 17:122019/05/31 社會 刑法權威批判 釋憲結果至為奇特 04:102019/06/01 社會新聞 租賃專法 加速六都租金漲幅 04:102019/06/03 財經要聞 男摔車後下體硬9天 連醫都驚呆 07:572019/06/03 搜奇 騎士撞貨車 遭木材刺穿胸膛慘死 09:102019/06/03 時事 恍神追尾 4車連環撞1重傷5輕傷 10:552019/06/03 社會 端午連假國道匝道管制 用路人注意 12:162019/06/03 生活 哥哥車禍身亡 弟弟夥同外人詐領國賠A老爸 18:242019/06/03 社會 專家傳真－商用不動產租賃之重要法律議題 04:102019/06/04 財經要聞 社會熱門新聞 機場撞女婿帶小三出遊 大媽反應驚呆網友 - 社會 變態嫖客！燒鐵棒烙印賣淫女胸部下體 - 社會 國1湖口楊梅重大車禍 1死6輕重傷 - 社會 女醫檢男醫師上摩鐵 辯48分鐘不夠嘿咻 - 社會 竹市狠心逆子弒父 伴屍3天丟棄溪中 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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