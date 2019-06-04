歐陽霆。(歐陽霆臉書)

日前影射高雄市長韓國瑜有私生女又急撤照片的王浩宇，竟然自陷「桃色紛爭」，被爆料有同性伴侶歐陽霆，王浩宇急忙在臉書發表聲明駁斥不實指控，並欲向游姓房仲提起訴訟。台北市議員羅智強在臉書表示，希望，這可以給王浩宇上一課。並說「做人，厚道點好！」

被指是桃園市議員王浩宇同性伴侶的歐陽霆，是綠黨去年桃園議員參選人，但最後落選。王浩宇不希望歐陽因為落選而放棄理想另找工作，於是在自己的臉書提議「募款方式」，希望民眾用「每月500元，來支持綠黨」。

針對被亂爆料雙方是同性伴侶，王浩宇急忙發出聲明澄清，並說「針對游姓房仲的不實指控及所有轉述者，將提起民事訴訟求償200萬元，相關賠償金額將全數捐予桃園市內之育幼院。」

台北市議員羅智強說，「希望，這可以給王浩宇上一課。己所不欲，勿施於人。當王浩宇無憑無據就瞎跟風去扣韓國瑜桃色帽子的時候，有沒有想過，今天自己的頭上也被人戴了一頂桃色的大帽？做人，厚道點好！」

(中時電子報)