全球氣候變遷造成溫度偏高，蛇類提早活動，現在6月已進入蛇類活動高峰期，台中市政府農業局籲請民眾小心防範，若於野外耕作時，建議穿載笠帽、雨鞋或工作鞋等防護工具，看到蛇類時務必快速離開不要接近；如於住家民宅、社區及學校發現蛇類，應撥打119請專業人員到場處理，以維護安全。

農業局表示，行政院農業委員會於今年1月正式公告修正將龜殼花、雨傘節及眼鏡蛇等蛇類，由保育類調整為一般類野生動物。蛇類以獵捕鳥類、兩棲類及小型哺乳類動物為食，在自然環境中扮演維持生態平衡不可或缺的角色，對農夫來說，蛇類是減輕鼠害的重要幫手。各種生物皆有其職能，有正確的生態知識才不會恐慌，蛇類並不可怕，小心防範最重要。

蛇類喜歡陰暗潮溼的環境，且髒亂容易吸引蛇類覓食及躲藏，因此維護居家周邊環境整潔及除草非常重要。若於野外從事戶外活動或耕作時，建議穿載笠帽、雨鞋或工作鞋等防護工具，由於多數蛇類不會主動攻擊人類，因此看到蛇類時務必快速離開不要接近。

農業局指出表示，如不小心被毒蛇咬傷，首先，保持鎮靜，避免亂動肢體，儘可能記住蛇類外型特徵，如顏色、斑紋、頭型等，以便送醫時作為治療的參考；第二，移除肢體上可能的束縛物；第三，壓迫性包紮，不要束太緊；第四，患肢低於心臟位置，夾板固定患肢；第五，儘速就醫或撥打119求助送醫。

農業局強調，民眾如於住家民宅、社區及學校發現蛇類，應撥打119請專業人員到場處理，以維護安全。

(中時 )