透過行星攝影機拍攝的木星與土星。（劉秀芬翻攝）

天文迷注意了，邁入夏季的6月初，最適合觀測太陽系最大行星的時刻6月10日「木星衝」即將到來。南瀛天文館搭配端午連假活動，於6月8日周六夜間安排望遠鏡實地觀測以及木星衝專題講座，讓民眾過端午節時除了返鄉團圓吃粽子，更可以來南瀛天文館一起觀星同樂。

「木星衝」是指木星位置正好與地球、太陽排成一直線，此時木星離地球最近、也最亮，是觀測木星的最佳時機，整顆木星都被照亮且整晚可見，視星等達到-2.6等、視直徑46.0角秒，比夜空最亮的恆星─天狼星更加明亮（視星等-1.46等）。

使用雙筒望遠鏡觀看，就可以看到木星旁邊有4個明顯亮點─有名的伽利略四衛星；而利用天文望遠鏡觀測，則能看見木星的特徵：在木星赤道的南北兩側可以看到非常顯眼的兩條暗帶，大紅斑則位於南側暗帶邊緣，因木星自轉1周大約10小時，所以每5、6小時就有機會看見大紅斑。

除了木星衝，土星衝也即將在7月10日登場，屆時土星的視星等達0.1等（約為織女星的亮度）、視直徑18.4角秒，利用天文望遠鏡還能看到明顯一圈帶狀的土星環。而今年6、7月，木星位於蛇夫座、土星位於人馬座，行星衝的前後數周都能很容易觀測它們，有興趣的民眾記得好好把握機會。

(中時 )